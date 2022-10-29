Россия отчаянно нуждается в союзниках, поэтому развивает связи с Ираном и Саудовской Аравией — СМИ

Продажа Ираном оружия россии знаменует собой военную роль Исламской республики, которая создает риски для США, Израиля и Турции.

Публичные опровержения поставок оружия со стороны россии* и Ирана, несмотря на существующие доказательства, указывают на расширение точек соприкосновения между двумя странами.

Об этом пишет The Wahington Post.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия, в свою очередь, видит, что США теряет интерес к их региону, и это делает сотрудничество с рф «потенциально более плодотворным».

«Инцидент с горячим микрофоном на прокремлевском телевидении на прошлой неделе подтвердил, что беспилотники, которые москва использует для убийства украинцев и разрушения украинской инфраструктуры, производятся и поставляются Ираном, что разоблачает неоднократные опровержения москвы и Тегерана», — говорится в материале.

Как известно, в ходе упомянутого эфира военный эксперт, близкий к минобороны россии, руслан пухов, не подозревая, что трансляция продолжается, заявил: «Мы все знаем, что беспилотники иранские, но правительство не призналось в этом».

«Более тесные связи могут переформировать региональные союзы на десятилетие вперед, поскольку рф балансирует между сложными конкурирующими отношениями с Ираном в плане оружия и поддержки для ведения войны. нефть и военную казну. Продажа Ираном оружия россии знаменует собой сейсмическое смещение, а именно первое вмешательство Исламской республики в войну в Европе и ее военную роль, которая создает неопределенные риски для США, Израиля, Турции и других стран», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, из-за усиления ядерного компонента в военных планах НАТО российская федерация хочет принять необходимые меры для «обеспечения своей безопасности». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел россии александр грушко.

«Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США модернизируют их, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда. То есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог», — отметил «дипломат».

Курсор писал ранее, что в нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!