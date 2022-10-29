В России пригрозили отреагировать на ядерное усиление НАТО

В мид рф утверждают, что Североатлантический альянс уже принял решения о том, чтобы усилить ядерный компонент, увеличить количество учений, а стратегическая авиация США уже «стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ».

Из-за усиления ядерного компонента в военных планах НАТО российская федерация* хочет принять необходимые меры для «обеспечения своей безопасности».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел россии александр грушко.

«Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США модернизируют их, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда. То есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог», — отметил «дипломат».

Он также подчеркнул, что москва учтет замену в Европе американских средств доставки ядерного оружия другими типами. Кроме того, грушко упомянул о требовании Соединенных Штатов к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16.

«Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании», — пояснил свою логику замминистра.

Как сообщал Курсор, НАТО будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором столько, сколько потребуется и не допустит, чтобы путин выиграл войну, потому что его победа может стать угрозой для всего мира. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не можем разрешить президенту путину победить. Это было бы катастрофой, трагедией для украинцев, но это также сделало бы нас, членов НАТО, более уязвимыми», — сказал он.

Курсор писал ранее, что в нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!