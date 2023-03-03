Бои за Бахмут: украинские военные озвучили новые детали

Россия задействует наиболее опытные подразделения наемной группы Вагнера и армии страны для попытки захватить осажденный восточный город Бахмут, заявили украинские военные.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил сегодня прифронтовой город для брифингов с местными командирами на тему о том, как повысить обороноспособность.

В его сообщении говорилось: «На захват города российские оккупанты направили наиболее подготовленные части группы Вагнера и другие регулярные части российское армии. В городе и его окрестностях идут ожесточенные бои».

Он продолжил: «В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о положении в подчиненных им частях, был проинформирован о проблемных вопросах повышения обороноспособности наших частей на передовой».

Россия «не теряла надежды захватить Бахмут и продолжает наращивать силы для захвата города», — говорится в его сообщении.

Отметим также, что США объявили сегодня о новом пакете военной помощи Украине в виде боеприпасов и другой поддержки на сумму 400 миллионов долларов.

По словам Блинкена, пакет будет финансироваться за счет президентских полномочий, которые разрешают президенту передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

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