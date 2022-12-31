Политический блок администрации президента российской федерации* подготовил методичку для государственных и провластных СМИ о том, как именно нужно подводить итоги 2022 года.
Об этом сообщает Meduza.
Отмечается, что в разделе «Главное» авторы рекомендуют в очередной раз подчеркнуть, что владимир путин, отправив войска в Украину, «принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию россии». В методичке говорится, что западные страны готовились к атаке на россию с 2014 года и собирались «разделить и покорить русский народ».
«Спецоперацию» россии в Украине авторы текста называют «успешной», а в качестве подтверждения этому рассуждают о «защите россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности».
«В россии теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ россии за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть «островом», отделенным от материковой части России», — говорится в сообщении.
Составители методички отмечают, что российская армия «успешно достигает цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины». Подтверждать эту мысль они советуют с помощью официальных данных, которые публикует минобороны рф.
«Впрочем, тут же пропагандистам «рекомендуют» оговориться, что россия воюет не с Украиной, а с НАТО — «мощнейшей военной машиной в истории человечества», которая тем не менее «не сломила русскую армию», — пишет издание.
Как утверждают авторы, «НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим».
«Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия россии. Быстрых побед никто не ждет — время работает на россию. В СВО ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных», — утверждают авторы.
Как сообщал Курсор, администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.
Также Курсор писал о том, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!