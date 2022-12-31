«Россия побеждает НАТО»: кремль разослал СМИ новогодние методички

Авторы рекомендуют подчеркнуть, что путин, отправив войска в Украину, «принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на россию.

Политический блок администрации президента российской федерации* подготовил методичку для государственных и провластных СМИ о том, как именно нужно подводить итоги 2022 года.

Об этом сообщает Meduza.

Отмечается, что в разделе «Главное» авторы рекомендуют в очередной раз подчеркнуть, что владимир путин, отправив войска в Украину, «принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию россии». В методичке говорится, что западные страны готовились к атаке на россию с 2014 года и собирались «разделить и покорить русский народ».

«Спецоперацию» россии в Украине авторы текста называют «успешной», а в качестве подтверждения этому рассуждают о «защите россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности».

«В россии теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ россии за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть «островом», отделенным от материковой части России», — говорится в сообщении.

Составители методички отмечают, что российская армия «успешно достигает цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины». Подтверждать эту мысль они советуют с помощью официальных данных, которые публикует минобороны рф.

«Впрочем, тут же пропагандистам «рекомендуют» оговориться, что россия воюет не с Украиной, а с НАТО — «мощнейшей военной машиной в истории человечества», которая тем не менее «не сломила русскую армию», — пишет издание.