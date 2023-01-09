Россия поддержала в ООН голосование, касающееся турецко-сирийской границы

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за то, чтобы ключевой пограничный переход между Турцией и удерживаемым повстанцами северо-западом Сирии оставался открытым для поставок критически важной помощи еще на шесть месяцев.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Союзник Сирии, *россия, неожиданно поддержала резолюцию. Все внимание было приковано к рф, которая в прошлом воздерживалась или накладывала вето на резолюции о трансграничных поставках помощи.

Она стремилась заменить гуманитарную помощь, пересекающую турецкую границу в северо-западной провинции Идлиб, автоколоннами из контролируемых правительством районов через линии конфликта. С первых лет войны Турция встала на сторону сирийских повстанцев и поддерживала их.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что и без того тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, и если поставки помощи из Турции в северо-западный Идлиб не возобновятся, миллионы сирийцев могут не пережить зиму. Он добавил, что поставки через линии конфликта внутри страны увеличились, но также сказал, что они не могут заменить «размер или размах масштабной трансграничной операции Организации Объединенных Наций».

В резолюции отмечается, что Совет Безопасности «определяет, что разрушительная гуманитарная ситуация в Сирии продолжает представлять угрозу миру и безопасности в регионе».

«Курсор» сообщал, что в россии заключенных перед отправкой на войну освобождали из колоний тайным указом путина.

Помимо этого Израиль ввел санкции против ПАм в ответ на запрос мнения Международного суда по оккупации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!