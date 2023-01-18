Россия пока не получила баллистические ракеты от Ирана: эксперт назвал причину

По словам военно-политического эксперта Юрия Федорова, власти Ирана пока не спешат передавать москве баллистические ракеты, которые рф применяет против Украины. Он добавил, что такие действия властей Ирана связаны с давлением со стороны Запада.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

«И США, и, как я понимаю, Саудовская Аравия, я думаю, что и в Израиле были осуществлены некоторые шаги, направленные на недопущение такой передачи баллистических ракет. Но это действительно может увеличить боевой потенциал рф, который предназначен для уничтожения жилых кварталов, инфраструктуры в Украине. Так вот, оказывается сильное давление на Иран, это первое», — сказал Федоров.

Кроме этого, по его мнению, может быть и другой вариант, объясняющий такие действия Ирана — это торги с москвой. Он отметил, что, возможно, Иран хочет получить от кремля некоторые ядерные технологии.

«Иранцы в целом – это люди крайне прагматичные, и они вовсе не собираются жертвовать своими интересами, а интересы у них связаны не только с рф, но и с целым рядом других регионов, других стран. И это сдерживает. Современные самолеты Тегерану очень нужны, но еще более нужны ракетные технологии и производство, прежде всего ракетных двигателей. Второе — нужны ядерные технологии, есть целый ряд проблем, которые иранцы не могут решить, связанные с созданием не только разделяемых материалов оружейного качества — это одна проблема», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что Иран отправляет террористов Хизбаллы в Украину для помощи россии в атаках дронами — СМИ. Тегеран планирует направить в Украину 150 боевиков. Сейчас они находятся недалеко от границы Сирии с Ливаном.

Как сообщал Курсор, в рамках ирано-российского сотрудничества в рф планируют начать собственное производство беспилотников Shahed. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинской разведке известно, что москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов-камикадзе на территории рф. В частности, одним из городов, где намерены собирать беспилотники, будет город Тольятти, в котором действует несколько предприятий автомобильной промышленности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!