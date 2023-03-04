Россия покупает электронику для войны в обход санкций — Bloomberg

Россияне обходят санкции, введенные Европейским Союзом и странами «Большой семеркой», покупая полупроводники и другие технологии, которые необходимы ей для продолжения войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам анонимного европейского дипломата, российский импорт вернулся к уровню, характерному для довоенного времени, в значительной степени в 2020 году. Анализ данных торговли показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, доставляются в россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

После вторжения в Украину год назад страны ЕС и «Большой семерки» ввели несколько раундов санкций в попытке ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику. Однако данные показывают, что реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует ожиданиям.

Китай увеличил свои поставки в *россию, так как играет все более важную роль в снабжении Москвы, сообщил европейский дипломат. Некоторые из этих стран, не являющихся членами ЕС, не ввели санкции против россии, но большинство из них отрицает, что помогает Кремлю.

ЕС ввел санкции против почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие ключевые источники доходов москвы. Но некоторые официальные лица озабочены тем, что ЕС по-прежнему не имеет достаточно эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и отстает от США.

США имеют более длительный опыт применения санкций против других стран и лучшую систему сбора информации, а также более строгое законодательство и инструменты для обеспечения соблюдения правил как внутри страны, так и за ее пределами. В Европейском союзе ситуация с применением санкций более сложная, поскольку правоприменение зависит от государств-членов. Хотя Европейская комиссия следит за выполнением и дает рекомендации, ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов лежит на национальных властях, что приводит к неоднозначным результатам.

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