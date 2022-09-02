Россия поставляет оружие из Сирии через турецкие воды — СМИ

На днях Анкара не стала останавливать российское судно «Спарта II», которое перевозило зенитно-ракетную систему С-300 из Сирии в расположенный недалеко от Украины Новороссийск.

Россия судоходными путями переправляет из Сирии оружие и боеприпасы через контролируемый Турцией пролив Босфор в порты на Черном море в поддержку военных действий Москвы.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что Киев обратился к турецким властям с просьбой принять меры в отношении как минимум четырех грузовых судов, которые «перевозят военную технику с российской базы в Сирии через контролируемые Турцией проливы».

«Спарта II» находится в ведении московской компании ООО «Оборонлогистика», основной задачей которой является удовлетворение транспортных потребностей Министерства обороны россии* в перевозке «военных и специальных грузов». … В «Оборонлогистике» заявили, что перевозят оливковое масло», — пишет издание.

Как отмечают авторы материала, Украина хочет, чтобы Турция блокировала коммерческие суда, перевозящие российскую военную технику, утверждая, что поставки помогают российским силам на юге Украины. В случае со «Спартой II» Украина утверждала, что судно должно считаться военным кораблем по условиям договора, и его проход Босфором подлежит запрету.

В то же время власти Турции заявили, что в соответствии с международным правом страна «не имеет права отказывать в проходе коммерческих судов.

В свою очередь официальные лица США утверждают, что переброска россией С-300 из Сирии свидетельствует о том, что у государства-агрессора заканчиваются запасы определенных видов оружия и боеприпасов, в связи с чем оно вынуждено искать его в отдаленных регионах, где проводятся российские военные операции.

В комментарии изданию неназванный российский чиновник, знакомый с операциями кремля в Сирии, заявил, что эта страна является «идеальным местом для оказания давления на НАТО».

Как сообщал Курсор, по мнению эксперта по геополитическим вопросам, а также кинопродюсера Эрбиля Гунасти, главным «победителем» в войне рф против Украины может стать Турция.

Также Курсор информировал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!