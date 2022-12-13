Россия продемонстрировала последствия удара по военной базе под городом Клинцы

По одной из версий россиян, удар был нанесен тактической баллистической ракетой «Точка-У».

В рф* сообщили об обстреле военной базы под городом Клинцы в Брянской области.

Губернатор области александр богомаз заявил, что нападение на территорию россии было совершено Вооруженными силами Украины.

По его словам, ракету якобы сбили российские ПВО.

«Сегодня ночью ВСУ обстреляли территорию города Клинцы. В результате работы ЗРК ракета была уничтожена, а некоторые ее части попали на территорию промзоны», — написал богомаз в Telegram.

Губернатор российского региона заверил, что пострадавших и разрушений в результате якобы нанесенного удара не поступало. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Однако в российских соцсетях и пропагандистских телеграм-каналах появились видео и фото с кадрами последствий удара по воинской части под Клинцами Брянской области.

Российская общественность утверждает, что на территории этой воинской части ведется ремонт военной техники, поврежденной в войне с Украиной.

На обнародованных кадрах видна большая воронка в несколько метров глубиной в земле рядом со стоянкой и зданием на территории российского военного объекта.

По одной из версий россиян, удар был нанесен тактической баллистической ракетой «Точка-У».

Ранее Курсор писал, что в ВСУ рассказали, сможет ли россия прорвать оборону в связи со сменой тактики.