В ВСУ рассказали, сможет ли россия прорвать оборону в связи со сменой тактики

«Превосходство врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы выходим на паритет», — сказал офицер.

Несмотря на смену тактики, российским оккупантам не удается прорвать украинскую оборону.

Об этом во время телемарафона «Единые новости» сообщил представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый.

«Бахмут — самая горячая точка восточного фронта. Здесь самая большая интенсивность ударов врага и попыток прорвать нашу оборону. Противник имел большие запасы боеприпасов 122 и 152 мм. Однако великая война истощает любые запасы и врагу приходится решать эти логистические вопросы. Мы знаем, что запасы везут уже из дальних регионов», — сообщил офицер.

Он отметил, что это могут быть снаряды как для ствольной, так и для реактивной артиллерии. Это видно по самому уничтоженному Бахмуту.

«Превосходство врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы выходим на паритет. В то же время, наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники, мы стали более результативными», — проинформировал Сергей Череватый.

Также он сообщил, что смена тактики врагом не приносит кремлю никакого успеха.

«Скорее всего, это ВС Украины заставляют противника менять тактику. «Вагнеровцы» обучают вновь прибывшим базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-нибудь тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону», – рассказал офицер.

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