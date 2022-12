Россия продолжает получать электронные чипы западных производителей, необходимые для изготовления вооружения

Россияне обустроили поставку необходимой западной электроники для изготовления вооружения через Турцию и Гонконг.

Об этом говорится в совместном расследовании Reuters и британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Расследователи выяснили, что за семь месяцев до 31 октября 2022 г. импорт электроники в рф* составил 2,6 миллиарда долларов. Из них на товары западных производителей приходится 777 миллионов долларов.

Среди импортируемых товаров есть компьютерные чипы американских компаний Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc, а также немецкой Infineon AG.

Комплектующие, сделанные в этих компаниях, были обнаружены в русских системах вооружения.

Для поставок рф создала компании в Турции и Гонконге и других торговых центрах мира.

Кроме того, один российский импортер ООО Fortap, базирующийся в санкт-петербурге, был создан российским бизнесменом в апреле. С того момента компания импортировала электроники на минимум 138 миллионов долларов, включая американские компьютерные компоненты.

Эта информация указана в документах российской таможни. Они показывают, что одним из крупнейших поставщиков для Fortap стала турецкая компания Bion Group Ltd Sti, ранее торговавшая текстилем. Недавно Bion Group Ltd Sti начала оптовую торговлю электроникой. Там отказались от комментариев.

Еще один российский импортер, ООО «Титан-Микро» зарегистрирован по адресу на северной окраине москвы. Компания также импортировала западные компьютерные компоненты после вторжения.

Некоторые поставщики, включая фирмы в Гонконге и Турции, имеют связи с российскими гражданами. Это отражено в документах компаний.

Расследователи подчеркивают, что в документах трех получившихся коммерческих поставщиков не указывается точный тип полупроводников и других закупленных электронных изделий. Кроме того, неизвестно, что происходит с этими компонентами, когда они попадают в рф.

Представитель министерства торговли США сказал журналистам, что доступ рф к соответствующим компонентам сократился на 70 процентов благодаря введенным ограничениям.

«С начала вторжения доступ россии к полупроводникам из всех источников сократился почти на 70 процентов благодаря действиям беспрецедентной коалиции из 38 стран, которая объединилась, чтобы ответить на агрессию путина. Неудивительно, что россия упорно работает, чтобы обойти контроль ”, – отметил представитель министерства торговли.

Вместе с тем в расследовании подчеркивают, что после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года заявленная стоимость импорта полупроводников россией действительно резко возросла.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!