Российские ВВС провели учения рядом с Израилем в Сирии

Российские ВВС с инициалами “Z” провели учения совместно с сирийскими военными на территории Сирии.

Российские ВВС с инициалами “Z” провели учения рядом с границей Израиля в Сирии.

Учения провели совместно с боевиками террористического режима Сирии Башар Асада на официальном уровне.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Теперь российская армия на официальном уровне обозначает свою технику буквой “Z”.

Ранее Курсор писал, что в россии заявили, что удары Израиля по сирийской территории недопустимы. Ранее российская сторона осудила авиаудар Израиля. Как заявила официальный представитель МИД рф Мария Захарова, подобные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе. «Нам пришлось отложить все рейсы как минимум на 48 часов, а некоторые рейсы были перенаправлены через аэропорт Алеппо», — сказал сотрудник аэропорта.