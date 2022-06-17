Израиль координирует удары по Сирии с США — СМИ

Удары по сирийской территории Израиль якобы координировал с США.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Напомним, что многие авиаудары по иранским объектам в Сирии приписывают Израилю, хотя ЦАХАЛ официально не комментирует такие операции. И вот издании сообщили, что для некоторых подобных налетов израильская стороны дожидается одобрения из Вашингтона.
В газете ссылаются на источники среди высокопоставленных анонимных чиновников США.
Такая координация сосредоточена, прежде всего, на восточной части Сирии, в особенности – в районе американской военной базы «Эт-Танф». Напомним, что эта база находится недалеко от границ Ирака и Иордании.
Официальные источники информацию не подтверждают, но и опровергают.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что российские ВВС провели учения рядом с Израилем в Сирии.
Кроме того, Курсор писал, что Израиль пригрозил Асаду бомбардировкой его дворцов.
Еще напомним, что в сети появились фотографии ремонтных работ в аэропорту Дамаска, который якобы атаковал Израиль.