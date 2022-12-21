Россия разжигает новый конфликта на Балканах — премьер-министр Косово

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, сейчас нарастает напряженность между его страной и Сербией, а это на руку президенту рф владимиру путину*.

Курти заявил, что россия разжигает напряженность между Косово и Сербией, так как она терпит провалы в войне против Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Уже более недели этнические сербы на севере Косово протестуют и строят баррикады, из-за чего представители властей Косово не могут свободно передвигаться. При этом США и ЕС призывают ликвидировать незаконные дорожные заграждения.

Кроме этого, президент Сербии Александр Вучич воспользовался своим правом в рамках резолюции ООН, чтобы обратиться к НАТО. Он попросил дать разрешение на отправку 1 000 полицейских и военнослужащих для защиты сербских общин. Многие аналитики считают, что запрос Сербии, поданный впервые с момента завершения войны в Косово в 1999 году, почти наверняка отклонят. Однако Сербия может решить в одностороннем порядке развернуть силы в этом регионе.

Курти заявил, что напряженная ситуация может обостриться в пользу путина. По его словам, российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в текущем году. Курти также добавил, что баррикады — это шаг к разделу Косово, которой стало независимым от Сербии в 2008 году.

«Мы хотим быть осторожнее, чтобы убедиться, что не будет дестабилизации и будет установлен относительный мир и безопасность. Но мы не можем позволить, чтобы это нарушение законности и конституционности продолжалось вечно. Поэтому, да, это должно закончиться, и чем скорее, то лучше», — отметил Курти. и добавил, что Америка и Евросоюз также выступают за то, чтобы эти баррикады убрали.

Ранее Курсор писал, что Сербия планирует разместить войска в Косово. По словам сербского лидера Александра Вучича, правительство потребует от НАТО размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских.

Курсор сообщал, что Сербия и Косово нашли компромисс в вопросе передвижения граждан.