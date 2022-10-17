Бундесвер будет тренировать 5 тысяч украинских военных

В общей сложности ЕС хочет во время тренировочной миссии провести обучение 15 тысяч украинских военных.

Командование вооруженных сил Германии намерено принять на обучение 5 тысяч украинских бойцов.

Тренировка будет проходить в рамках запланированной миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих.

По данным СМИ Германии, чтобы минимизировать риск нападения рф* на обучающую миссию, обучение организуется не в Украине.

В общей сложности ЕС хочет во время тренировочной миссии провести обучение 15 тысяч украинских военных.

Программа официально должна начаться в понедельник, 17 октября, когда она будет одобрена министрами иностранных дел ЕС.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам на условиях анонимности, что ЕС готовит миссию, которая должна начать функционирование в середине ноября.

Базовую подготовку получат 12 тысяч солдат, а еще 2,8 тысяч должны получить специализированное обучение.

Среди обучающихся по мандату миссии, определенному на два года, будут как новобранцы, так и военнослужащие с опытом.

Есть потребность и в базовой подготовке, и в специальной подготовке, пояснил чиновник.

Напомним, сейчас около 10 тысяч украинских военнослужащих ВС Украины проходят обучение в Великобритании в рамках операции INTERFLEX.

Ранее Курсор писал, чтов Украине опять сбили иранские дроны.