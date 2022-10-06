Россия снова атаковала Запорожье: жуткие фото и видео разрушений

Под завалами домов находится по меньшей мере пять человек.

В результате утренних ракетных ударов по Запорожью погибли два человека. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Старух.

«Предварительно в отношении пострадавших в результате вражеской атаки. Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи», – говорится в сообщении.





Под завалами домов не менее пяти граждан.

«Многие люди спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция», – добавил Старух.

Ранее «Курсор» сообщал, что Индия и Китай на Генассамблее ООН призвали прекратить войну в Украине.

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