Россия угрожает Израилю «ответными мерами», если тот поставит ПВО Украине — СМИ

В Иерусалиме растет обеспокоенность тем, что на украинском опыте Иран может отработать будущие атаки на израильские города.

Россия пригрозила Израилю «ответными мерами», если тот поставит системы ПВО Украине, напрямую или через третьи страны.

Об этом изданию Bloomberg сообщили два человека, хорошо знакомых с российской политикой, пишет портал Детали.

Отмечается, что бывший президент россии* Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета нацбезопасности рф, в октябре предостерег Израиль от поставок оружия Украине. Он заявил, что такой шаг будет «безрассудным» и «разрушит» отношения между россией и Израилем.

«С другой стороны, Израиль мог бы поставлять вооружение другим странам, помогающим Украине, а они после этого могли бы предоставить Киеву больше оружия из своих собственных арсеналов. Например, если вы продаете оружие Германии, а затем Германия поставляет (Украине — прим. ред.) еще один комплект вооружений, это не израильское оружие, нет проблем», — сказал бывший бригадный генерал израильской армии Амир Авиви.

По мнению аналитиков издания, в последние месяцы Израиль стал смягчать свою позицию по вопросу военной помощи Украине. Его толкает к этому укрепление военного сотрудничества между Ираном и Россией. И речь не только том, что Тегеран просит помощи у москвы для своей ядерной программы.

«Свои коррективы вносят массовые удары по украинским городам, которые россия осуществляет с помощью иранских дронов, и тем более – ожидаемая поставка москве иранских баллистических ракет. В Иерусалиме растет обеспокоенность тем, что на украинском опыте Иран может отработать будущие атаки на израильские города», — говорится в материале.

В то же время, по мнению аналитиков, со сменой правительства в Израиле все может измениться.

«Биньямин Нетаниягу долгие годы поддерживал хорошие контакты с владимиром путиным и за 8 с лишним месяцев войны ни разу публично не осудил агрессию поссии против Украины. С другой стороны, … новое правительство во главе с Нетаниягу не будет кардинально менять приоритеты в области безопасности по сравнению с предыдущей коалицией», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, Украина получила израильские системы для перехвата дронов. Работа ИИ осуществляется по принципу “один выстрел – одно попадание”.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправила правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!