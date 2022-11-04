Россия угрожает Израилю «ответными мерами», если тот поставит ПВО Украине — СМИ

Россия пригрозила Израилю «ответными мерами», если тот поставит системы ПВО Украине, напрямую или через третьи страны.
Об этом изданию Bloomberg сообщили два человека, хорошо знакомых с российской политикой, пишет портал Детали.
Отмечается, что бывший президент россии* Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета нацбезопасности рф, в октябре предостерег Израиль от поставок оружия Украине. Он заявил, что такой шаг будет «безрассудным» и «разрушит» отношения между россией и Израилем.
«С другой стороны, Израиль мог бы поставлять вооружение другим странам, помогающим Украине, а они после этого могли бы предоставить Киеву больше оружия из своих собственных арсеналов. Например, если вы продаете оружие Германии, а затем Германия поставляет (Украине — прим. ред.) еще один комплект вооружений, это не израильское оружие, нет проблем», — сказал бывший бригадный генерал израильской армии Амир Авиви.
По мнению аналитиков издания, в последние месяцы Израиль стал смягчать свою позицию по вопросу военной помощи Украине. Его толкает к этому укрепление военного сотрудничества между Ираном и Россией. И речь не только том, что Тегеран просит помощи у москвы для своей ядерной программы.
«Свои коррективы вносят массовые удары по украинским городам, которые россия осуществляет с помощью иранских дронов, и тем более – ожидаемая поставка москве иранских баллистических ракет. В Иерусалиме растет обеспокоенность тем, что на украинском опыте Иран может отработать будущие атаки на израильские города», — говорится в материале.
В то же время, по мнению аналитиков, со сменой правительства в Израиле все может измениться.
«Биньямин Нетаниягу долгие годы поддерживал хорошие контакты с владимиром путиным и за 8 с лишним месяцев войны ни разу публично не осудил агрессию поссии против Украины. С другой стороны, … новое правительство во главе с Нетаниягу не будет кардинально менять приоритеты в области безопасности по сравнению с предыдущей коалицией», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, Украина получила израильские системы для перехвата дронов. Работа ИИ осуществляется по принципу “один выстрел – одно попадание”.
Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправила правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!