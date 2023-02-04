В Британии планируют клеймить чвк «вагнер» террористической организацией

Многие эксперты утверждают, что частные военные компании запрещены законодательством российской федерации*. Однако это никак не относится к чвк «вагнер», подразделения которого принимали участие едва ли не в каждом военном конфликте по всему земному шару. И после тщательного анализа многие пришли к выводу, что эта военная организация является террористическим формированием.

Подробнее об этом информирует The Telegraph.

Если же эту чвк признают террористической организацией, то членство в ней будет признано уголовным преступлением. Также такой шаг Великобритании будет означать запрет на посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение, а также демонстрация, ее символики.

Но важнее всего, то что инициатива может повлиять на возможность частной военной компании привлекать деньги через финансовые учреждения Британии. Издание отмечает, что планы объявить ЧВК «Вагнера» террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но они были отложены по неизвестным причинам. А потому МИД Британии выразил обеспокоенность по поводу последствий такого решения. Обсуждение этой темы планируется затронуть уже 6 февраля.

Ранее «Курсор» информировал, что завербованный чвк «вагнер» сбежал из фронта и хочет вернуться в тюрьму. Осужденный утверждает, что ему удалось сбежать, когда на тренировочный лагерь напали силы ВСУ. По данным журналистов, он «пытается вернуться в свою тюрьму из укрытия в россии».

Напоминаем, что группа вагнера находится на грани полного краха. Считается, что многие бойцы формирования пропали без вести из-за своего участия в военных действиях в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!