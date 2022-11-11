Россия вернет советскую военную подготовку для подростков

Российские школы уже добавили вторжение в Украину в учебную программу по истории для 10-х и 11-х классов, начиная с этого учебного года.

Россия объявила, что обязательная военная подготовка, как и в советское время, будет введена в школьную программу с 2023 года, сообщил в среду министр образования рф сергей кравцов*, сообщает ТАСС.

«Со следующего учебного года ее введут в школах. Сейчас она разрабатывается и после 1 января начнется ее апробация», — сказал кравцов. По данным ТАСС, старшеклассникам предстоит пройти около 35 часов обучения, хотя официальные сроки еще не утверждены госдумой.

По словам кравцова, учителя начнут проходить обучение, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Сначала оно будет запущено в качестве пилотной программы, прежде чем получит окончательное одобрение.

Сейчас минобразования россии работает над программой, которая войдет в существующий обязательный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ФБЖ).

Учителя, тем временем, заявили, что российская школьная программа уже перегружена множеством других новых предметов, что вызывает опасения по поводу того, как программа будет реализована, сообщает государственное информационное агентство «Известия».

Российские школы уже добавили вторжение в Украину в учебную программу по истории для 10-х и 11-х классов, начиная с этого учебного года.

Младшие школьники также обязаны посещать еженедельные патриотические занятия под названием «Важные беседы».

Ранее Курсор писал, что в Херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!