В Херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей

18:28, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

В освобожденных населенных пунктах Херсонщины правоохранители обнаружили остатки гражданских тел.

Об этом сообщает офис Генерального прокурора.

Прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления военных рф* в отношении гражданского населения на деоккупированных территориях Херсонской области.

В ходе очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили остатки тел людей.

в херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей 11 ноября, 2022

Фото: Херсонская областная прокуратура

По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Следователи проводят экспертизы и исследуют факты выявления застенков и выясняют обстоятельства и причины смерти гражданских.

Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее, 8 октября, Нидерланды отправили в Украину уже вторую команду следователей, которая будет помогать в расследовании военных преступлений рф против Украины.

Судебно-медицинская группа экспертов едет в Украину по просьбе украинского правительства. Следователи будут выезжать на места массовых захоронений и будут определять, что там произошло.

в херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей 11 ноября, 2022

Фото: Херсонская областная прокуратура

Эксперты проводят ДНК-экспертизы, изучают цифровой трафик, который может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Речь идет о пересылке фотографий или сообщений через мессенджеры, например WhatsApp.

Ранее Курсор писал, что часть солдат рф остались в Херсоне, переодевшись в гражданских.

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