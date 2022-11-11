В Херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей

В освобожденных населенных пунктах Херсонщины правоохранители обнаружили остатки гражданских тел.
Об этом сообщает офис Генерального прокурора.
Прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления военных рф* в отношении гражданского населения на деоккупированных территориях Херсонской области.
В ходе очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили остатки тел людей.
По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.
При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.
Следователи проводят экспертизы и исследуют факты выявления застенков и выясняют обстоятельства и причины смерти гражданских.
Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее, 8 октября, Нидерланды отправили в Украину уже вторую команду следователей, которая будет помогать в расследовании военных преступлений рф против Украины.
Судебно-медицинская группа экспертов едет в Украину по просьбе украинского правительства. Следователи будут выезжать на места массовых захоронений и будут определять, что там произошло.
Эксперты проводят ДНК-экспертизы, изучают цифровой трафик, который может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Речь идет о пересылке фотографий или сообщений через мессенджеры, например WhatsApp.
Ранее Курсор писал, что часть солдат рф остались в Херсоне, переодевшись в гражданских.