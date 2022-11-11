В Херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей

В ходе очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили остатки тел людей.

По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Следователи проводят экспертизы и исследуют факты выявления застенков и выясняют обстоятельства и причины смерти гражданских.

Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее, 8 октября, Нидерланды отправили в Украину уже вторую команду следователей, которая будет помогать в расследовании военных преступлений рф против Украины.

Судебно-медицинская группа экспертов едет в Украину по просьбе украинского правительства. Следователи будут выезжать на места массовых захоронений и будут определять, что там произошло.

Эксперты проводят ДНК-экспертизы, изучают цифровой трафик, который может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Речь идет о пересылке фотографий или сообщений через мессенджеры, например WhatsApp.

Ранее Курсор писал, что часть солдат рф остались в Херсоне, переодевшись в гражданских.