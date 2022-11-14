Россия ввела санкции против Джима Керри, внука Бандеры и еще почти ста канадцев

Под ограничения рф попали также начальник управления безопасности связи Канады, член правительства и Палаты общин страны, бывшие генпрокурор и премьер провинции Квебек.

Российская федерация* ввела санкции против ста граждан Канады, среди которых ряд деятелей украинского происхождения, в частности, внук лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на информацию мид рф.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Трюдо санкций против руководства россии, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадская русофобская власть считает неугодными, на основе взаимности закрываем въезд для 100 граждан Канады», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди попавших под ограничения — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных «пробандеровских» организаций, медиа- и финансовых структур, которые «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

Так, среди чиновников и политиков в список попали начальник управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, член правительства и Палаты общин Канады, бывший генпрокурор Питер Маккей, бывший премьер провинции Квебек Жан Шаре.

«Под санкции также подпали спонсоры Конгресса украинцев Канады Орест Джулинский и Орест Процив, а также основатели фонда Zaraska Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров «Фонда семьи Мигаль», представители Украинского кредитного союза и «Канадско-украинского фонда».

Кроме них, в списке внук Степана Бандеры Стефан, а также актер Джим Керри и актриса Кэтрин Винник.

Как сообщал Курсор, Канада ввела санкции в отношении 23 граждан рф, причастных к систематическому нарушению прав человека. Об этом объявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

В МИД Канады уточнили, что под действие новых санкций попали 23 представителя российской правоохранительной и судебной систем: полицейские, прокуроры, судьи и работники пенитенциарной системы, — «причастные к систематическим нарушениям прав лидеров российской оппозиции». Также Курсор информировал о том, что США и Канада сделали совместное заявление по поводу заявки Украины на членство в НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!