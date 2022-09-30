США и Канада сделали совместное заявление по поводу заявки Украины на членство в НАТО

По словам глав внешнеполитических ведомств двух стран, Украина должна быть частью Альянса, а результаты псевдореферендумов, проведенных рф, никогда не будут признаны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал новость о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.

Как сообщает Голос Америки, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли глава Госдепа заявил, что «политика США не изменилась.

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО, но для этого существует процесс, который страны должны придерживаться», — сказал Блинкен.

В свою очередь Мелани Жоли добавила, что в Канаде всегда верили, что Украина должна быть частью НАТО.

«Путин не остановится ни перед чем, чтобы укрепить свою власть и утвердить свое господство. Голосование за присоединение территорий Украины к российской федерации* является грубой попыткой формализовать завоевание президента путина через политический театр. Как уже заявила Канада и союзники по НАТО, предварительно срежиссированные «результаты» этих референдумов не обладают легитимностью и никогда не будут признаны», — заявила Жоли.

В то же время, по словам Блинкена, мир четко понимает действия путина.

«Москва никого не обманула своими действиями. Мир увидел, как россия провела эти так называемые «референдумы», когда российские оккупационные войска ходили от двери к двери и заставляли украинских граждан голосовать под дулом. Весь процесс вокруг этих псевдореферендумов был абсолютным фарсом», — сказал госсекретарь США.

Как сообщал Курсор, НАТО поддерживает решение Украины на выбор собственного пути относительно вопросов безопасности.

Об этом во время брифинга в штаб-квартире Североатлантического Альянса в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, решение относительно возможного членства Украины в НАТО будут принимать все 30 стран-членов НАТО.

«Мы будем принимать его путем консенсуса. Наш фокус внимания сейчас ориентирован на предоставлении немедленной помощи Украине против брутальной агрессии россии. В этом наши основные усилия, — сказал Столтенберг.

Ранее Курсор информировал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!