Россия выпустила более 50 ракет по Украине: у Зеленского выступили с призывом

Сегодня россия* выпустила более 50 ракет по Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, добавив, что большая часть этих ракет была сбита.

В сообщении в Telegram украинский премьер сказал: «Россия не может мириться с неудачами и поэтому продолжает терроризировать (украинское) население. Это очередная попытка (в пятницу) разрушить украинскую энергосистему и лишить украинцев света, тепла и воды».

Между тем, ВВС Украины заявили, что сегодня сбили 61 из 71 российской крылатой ракеты. В заявлении говорится, что россия использовала восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и что они выпустили ракеты Х-101 и Х-555 из Каспийского моря и города волгодонска в россии.

В сообщении Telegram от ВВС говорится: «По состоянию на 11:30 противник выпустил 71 ракету Х-101, Х-555 и «Калибр». Войска ПВО, ВВС и другие соединения Сил обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету противника».

Тем временем советник президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз призвал союзников направить в Киев ракеты большой дальности и истребители, «иначе геноцид не остановить».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.