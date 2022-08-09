Россия запустила спорный спутник для Ирана

Как и планировалось, во вторник россия запустила в космос вызывающий споры иранский спутник со своей космической станции Байконур в Казахстане, сообщают правительственные СМИ Ирана.

The Washington Post процитировала двух представителей западной службы безопасности, заявивших, что москва намерена использовать космическую платформу для своих военных действий в Украине.

Космическое агентство Ирана опровергло это сообщение в воскресенье, заявив, что спутник будет полностью эксплуатироваться и контролироваться Исламской Республикой из Ирана после запуска в космос россией.

Они заявили, что все операции спутника «Хайям» будут контролироваться иранскими инженерами и исследователями с космической базы в Иране сразу после того, как он выйдет на орбиту, добавив, что станции управления данными спутника также находятся в Иране.

Иран и рф являются близкими политическими и военными союзниками и сражались в Сирии в тесном сотрудничестве, чтобы помочь правительству Башара Асада в десятилетней гражданской войне в этой стране.

Западные источники заявили, что спутник наблюдения значительно расширит возможности Тегерана по слежке за военными целями на Ближнем Востоке, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и по всему Персидскому заливу.

Доморощенные попытки Ирана вывести спутники на орбиту по большей части провалились из-за его технологических ограничений.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!