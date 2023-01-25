Глава вагнера заявил, что Зеленский и ЦРУ обсуждали его убийство

Лидер группы наемников «вагнер» евгений пригожин* заявил, что украинское и американское руководство приняло меры по его «ликвидации».

Президент Украины Владимир Зеленский и ЦРУ обсудили убийство главы группы наемников вагнера евгения пригожина. Об этом заявил российский олигарх, сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о предполагаемом заговоре с целью убийства, пригожин сказал, что его пресс-служба поставила его в известность о таком обсуждении. Он также пошутил, что это «очень хорошая идея».

«Согласен, пора ликвидировать пригожина. Если со мной свяжутся, обязательно окажу помощь», — заявил пригожин, сообщает его пресс-служба.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сослался на российские спецслужбы, когда его спросили о заговоре с целью убийства, но не исключил достоверности этой новости.

«Украина связана с покушениями и ужасным убийством — давайте вспомним все же те покушения, которые имели место: убийство журналистки дарьи дугиной и так далее. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому и существует такая опасность для наших граждан», — сказал песков.

Ранее Курсор писал, что пригожин теряет лояльность путина — аналитики ISW. Эксперты отмечают изменения в отношениях между президентом росси владимиром путиным* и главой вагнера евгением пригожиным.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!