Россиян призвали не выпускать детей из дома: в чем причина

Жителей москвы* засыпают звонками мужчины, представляющиеся полицейскими и заявляющие, что всех детей следует держать дома, чтобы защитить их от преступников, которых освободила из тюрьмы группа Вагнера.

Об этом сообщает новостное агентство Baza.

В материале сообщается, что жители москвы массово жаловались на ужасающие звонки в последние дни. Россияне заявили, что люди, называющие себя местными полицейскими, предупредили их, что осужденные, освобожденные Вагнером для ведения войны против Украины, теперь возвращаются с поля боя и могут им навредить. Некоторые из таких преступников, как предупредили предполагаемые сотрудники полиции, отбывали срок по обвинению в педофилии, когда их освободила группа Вагнера.

Сообщается, что «полицейские» попросили родителей распространить по городу информацию об «опасности» освобожденных узников Вагнера. Baza отмечает, что на звонивших «полицейских» подали несколько десятков жалоб.

«Он спросил меня: «У тебя есть дети? Я ответил, что мы не находимся в россии. Он продолжил: «В связи с [войной] заключенные, которые воевали на стороне Вагнера, помилованы и теперь будут на свободе», — сообщил о таком звонке с «полицейским» корреспонденту «Агентства» москвич Алексей Шичков.

Затем мужчина «сказал, что опасно выпускать детей после 19:00, и попрощался», заявил москвич.

Другая москвичка рассказала, что ее муж получил такой звонок и «сначала подумал, что это мошенники», пытающиеся вытянуть из него деньги, но потом удивился, когда звонивший лишь предупредил «о возвращении в москву бойцов Вагнера».

Сообщается, что в настоящее время полиция работает над выявлением мошенников и выяснением, действительно ли они имеют какое-либо отношение к правоохранительным органам.

Тем не менее ранее сообщалось, что российские спецслужбы обоснованно обеспокоены тем, что произойдет в российском обществе, когда полчища освобожденных заключенных вернутся домой с линии фронта и попытаются приспособиться к нормальной жизни.

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