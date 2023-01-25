СМИ указали на еще один признак подготовки Беларуси к военным действиям против Украины

Белорусская армия приступила к снятию бронетехники с долговременного хранения для участия в объединенной региональной группировке российских и белорусских вооруженных сил, сообщает Минобороны Беларуси.

Решение было принято для того, чтобы облегчить «меры оперативной совместимости» для боевых групп, которые с октября проводят совместные учения в Беларуси, сообщает ТАСС.

Как пишет The Daily Beast, это всего лишь последний признак того, что Беларусь может готовиться к военным действиям или становлению стартовой площадкой для новых российских нападений на Украину.

Прошлой осенью рф* направила в Беларусь десятки тысяч военнослужащих и бронетехнику для проведения учений с боевой стрельбой. С тех пор Беларусь инициировала внезапные военные учения и перебросила военную технику к своей границе с Украиной. Ранее в этом месяце главнокомандующий Сухопутными войсками рф генерал армии олег салюков также посетил Беларусь, чтобы проинспектировать совместные российско-белорусские военные силы.

Аналитики считают, что белорусский лидер Александр Лукашенко позволил москве использовать Беларусь в качестве плацдарма для своего неудавшегося наступления на Киев в прошлом году и, вероятно, продолжил свои попытки усилить боеготовность Беларуси из-за давления со стороны россии.

Новость о том, что Беларусь переводит военное снаряжение с долговременного хранения, появилась всего через несколько дней после того, как министерство иностранных дел россии изложило условия, при которых Беларусь вступит в войну в Украине. По данным министерства, если Беларусь или рф посчитают, что Украина «применила силу» против какой-либо страны, Беларусь присоединится к войне.

Неясно, что означает «применение силы» в глазах Минска или москвы, но Лукашенко в последние дни публично высказывался о предполагаемых украинских угрозах Беларуси.

Лукашенко заявил во вторник, что Украина продолжает делать угрожающие шаги, обучая вооруженные силы защищаться от белорусского нападения на Украину с севера.

«С одной стороны, они просят нас не вводить войска в Украину… С другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их, — заявил Лукашенко во вторник, добавив, что Киев предложил Беларуси заключить «пакт о ненападении» с Украиной. — Поэтому мы вынуждены жестко реагировать… Они должны считать себя предупрежденными».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.