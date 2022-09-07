Россиян вынудили использовать вертолеты на юге Украины: озвучена причина

Россияне прибегли к вертолетам на юге Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

ВСУ неоднократными ударами вывели из строя российские переправы через Днепр, которые использовались для доставки тяжелого вооружения и боеприпасов. Вот почему оккупанты вынуждены использовать в качестве средства передвижения армейские вертолеты.

Но такой формат переправы неэффективен, поскольку вертолетами на другой берег можно доставить лишь ограниченное количество грузов, считает пресс-секретарь Сил обороны «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает Liga.Net.

Других данных о том, как действует эта «вертолетная переправа» россиян над Днепром в Херсонской области, пока нет. Но имеющиеся данные из открытых источников говорят о том, что российской армии точно не хватает вертолетов для поддержания необходимой интенсивности форсирования Днепра, пишет Defense Express.

В частности, имеется информация о том, что рф* сосредоточила в общей сложности 360 вертолетов по всей линии фронта и на границах с Украиной. Но сколько из них транспортных вертолетов — вопрос открытый. Потому что, по данным The Military Balance, к концу 2021 года в российской армии было всего 300 транспортных вертолетов типа Ми-8/Ми-17 и 33 тяжелых вертолета типа Ми-26.

Ранее Курсор писал, что в докладе МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС описаны многочисленные способы, которыми власти россии и российские военные ставят под угрозу безопасную эксплуатацию станции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!