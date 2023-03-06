Россиянам в начале войны с Украиной выдавали средства для совершения изнасилований — судья Верховного суда

Во время деоккупации многих ранее захваченных россиянами украинских городов, криминалисты и военные находили различные средства для пыток и изнасилований мирных украинских граждан.

Известен факт издевательств российских военных над пленными и мирными украинцами на оккупированных территориях. Однако, несмотря на широкое освещение этой проблемы в обществе, оккупанты продолжают находить новые способы ужасать людей.

Подробнее об этом информирует Укринформ.

По словам главы Верховного Суда Украины, Всеволода Князева, после освобождения территорий от оккупации, в застенках нашли средства для совершения сексуального насилия.

Князев убежден, что это является подтверждением того, что сексуальные преступления, совершенные российскими военными в Украине, имели не только исполнителей, но и организаторов. Он полагает, что российские военные могли иметь с собой эти средства заранее, что свидетельствует о планировании изнасилований украинцев, и речь идет не только о женщинах. Кроме того, он подчеркивает, что это усложняет структуру подобных преступлений и, в конечном итоге, их можно рассматривать как часть общего геноцида украинской нации.

«На деоккупированных территориях Бучи, Бородянки, Ирпеня, когда я посещал освобожденные и уничтоженные помещения судов, в одном из них, которое использовалось в качестве штаба российских офицеров, СБУ нашла целый ящик средств, которые используются для совершения насильственных сексуальных актов, — говорит Всеволод Князев. — Офицеры раздавали их солдатам, чтобы они в дальнейшем их использовали».

Ранее «Курсор» информировал, что командование *россии продолжает проводить наступательные операции с привлечением пехотных подразделений в районе Бахмута. Это позволяет сократить расход боеприпасов, которых не хватает в достаточном количестве.

Напоминаем, что украинские военные показали, как россияне добивают друг друга на фронте. На видео можно увидеть, как россияне, которым удалось выжить, добивают своих раненых «побратимов» на поле боя.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!