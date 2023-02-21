Украинские военные показали, как россияне добивают друг друга на фронте

«Своих не бросаем. Своих добиваем»

Появилось видео, где украинские военные уничтожают пехоту армии *россии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель и первый командир полка «Азов», полковник Национальной гвардии Украины.

На видео можно увидеть, как россияне, которым удалось выжить, добивают своих раненых «побратимов» на поле боя.

«Своих не бросаем. Своих добиваем», – сказано в сообщении.



Ранее разведка Украины сообщила, что в россии готовят студентов к массовой мобилизации.

Также пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений.

«Курсор» сообщал, что путин наградил военных, сбивших малазийский Boeing 777.

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