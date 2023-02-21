Украинские военные показали, как россияне добивают друг друга на фронте

Появилось видео, где украинские военные уничтожают пехоту армии *россии.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель и первый командир полка «Азов», полковник Национальной гвардии Украины.
На видео можно увидеть, как россияне, которым удалось выжить, добивают своих раненых «побратимов» на поле боя.
«Своих не бросаем. Своих добиваем», – сказано в сообщении.
Ранее разведка Украины сообщила, что в россии готовят студентов к массовой мобилизации.
Также пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений.
«Курсор» сообщал, что путин наградил военных, сбивших малазийский Boeing 777.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!