Россияне дважды пытались штурмовать резиденцию Зеленского в первые часы войны — СМИ

The Times of London ранее сообщала, что в первую неделю войны украинские силы предотвратили как минимум три покушения на жизнь Зеленского со стороны российских убийц. Газета сообщила, что на убийство Зеленского было направлено более 400 наемников из группы Вагнера.

Российские силы пытались штурмовать правительственные кварталы Киева и убить или захватить президента Украины Владимира Зеленского в первые часы вторжения москвы*, заявил Зеленский в интервью, опубликованном в четверг.

В разговоре с журналом Time, которому в течение двух недель был предоставлен личный доступ к Зеленскому и его ближайшему окружению, президент и его доверенные лица описали хаос, когда российские войска начали бомбардировку украинских городов рано утром 24 февраля.

Как сообщает Time, украинские военные сообщили Зеленскому, что российские войска десантировались в город с целью убить или захватить его и его семью. В статье не говорится, откуда поступила информация о планах россиян.

Зеленский рассказал Time, что он и его жена Елена Зеленская разбудили своих детей — 17-летнюю дочь и 9-летнего сына — когда поблизости упали бомбы, чтобы подготовить их к бегству. «Это было громко. Там были взрывы», — сказал он.

Той ночью, как сообщило издание Time, уличные бои достигли окраин беспорядочно укрепленного правительственного квартала Киева. Солдаты выключили свет и выдали бронежилеты и автоматы Зеленскому и примерно десятку его помощников, большинство из которых не имело большого опыта ведения боевых действий.