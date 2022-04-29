Треть репатриантов из россии уехали из Израиля с новым паспортом и деньгами — СМИ

Министр Тамено-Шете приняла решение немедленно остановить предоставление репатриантам из россии номеров в отелях на льготной основе. Но для некоторых категорий репатриантов есть исключения.

За последнее время в Израиль из рф* прибыли 5600 репатриантов. Однако после получения паспорта и денег 1800 человек предпочли вернуться назад в россию.

Об этом пишут Детали.

Так, в министерстве алии и интеграции заявили, что министр Пнина Тамено-Шете была натурально шокирована масшатьами такого явления. Отметим, что репатрианты из рф не считаются беженцами, однако им предоставляются те же льготы, что и репатриантам из Украины.

Министр назвала действия уехавших репатриантов «противоположностью» той щедрости, которую Израиль предоставляет репатриантам. Министр решила перестать предоставлять репатриантам из россии номера в отелях на льготной основе. Исключения сделаны лишь для пенсионеров, переживших Холокост и больных.

Ранее редакция нашего сайта писала, что министры утвердили экстренную жилищную помощь новым репатриантам из Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что Израиль будет проводить бесплатные туры для украинских репатриантов.

Еще напомним, что стало известно, где будут расселять репатриантов из Украины и рф.