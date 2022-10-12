Россияне нанесли удар по рынку на востоке Украины: семеро погибших

По словам губернатора области, в результате российских ударов семь человек погибли и еще восемь получили ранения на рынке в городе Авдеевка на востоке Украины недалеко от линии фронта.

«По меньшей мере семь погибших и восемь раненых в результате обстрела сегодня утром в Авдеевке. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в это время было много людей», — пишет в социальной сети Telegram губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

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