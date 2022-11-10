Россияне роют окопы на севере оккупированного Крыма

Российские оккупанты строят новые оборонительные сооружения и обновляют старые траншеи на севере оккупированного Крыма на границе с материковой Украиной.
Об этом сообщил OSINT-аналитик Benjamin Pittet в Twitter.
Он обнародовал спутниковые снимки компании Planet Labs.
Аналитик выяснил, что в период между 12 августа и 8 октября россияне восстановили старые и построили новые оборонительные рубежи на пункте пропуска «Чонгар». Там проходит админграница между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.
Аналогичная ситуация в северо-западной части Крыма у захваченного Армянска.
На опубликованных снимках, в частности, можно увидеть экскаватор, копающий новую траншею.
«Старые траншеи ремонтируют и копают новые. На этом изображении мы видим, как экскаватор роет новую траншею”, – написал аналитик Benjamin Pittet.
Также он отметил, что в Новотроицком Геническом районе Херсонской области россияне тоже строят оборонительные постройки.
“Многие другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость”, – написал OSINT-аналитик о Херсонской области.
По всему региону можно увидеть множество подобных оборонительных сооружений.
Напомним, что 9 ноября российское командование объявило об отступлении с правобережья Херсонщины и города Херсон.
Ранее Курсор писал, что рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину.
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