Россияне роют окопы на севере оккупированного Крыма

9 ноября российское командование объявило об отступлении с правобережья Херсонщины и города Херсон.

Российские оккупанты строят новые оборонительные сооружения и обновляют старые траншеи на севере оккупированного Крыма на границе с материковой Украиной.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Benjamin Pittet в Twitter.

Он обнародовал спутниковые снимки компании Planet Labs.

A little further north, other positions are being built. In Novotroits'ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress. 46.38075110, 34.30426222 4/ pic.twitter.com/ZU8XFzDc4J — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Аналитик выяснил, что в период между 12 августа и 8 октября россияне восстановили старые и построили новые оборонительные рубежи на пункте пропуска «Чонгар». Там проходит админграница между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

Аналогичная ситуация в северо-западной части Крыма у захваченного Армянска.

На опубликованных снимках, в частности, можно увидеть экскаватор, копающий новую траншею.

«Старые траншеи ремонтируют и копают новые. На этом изображении мы видим, как экскаватор роет новую траншею”, – написал аналитик Benjamin Pittet.

Также он отметил, что в Новотроицком Геническом районе Херсонской области россияне тоже строят оборонительные постройки. “Многие другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость”, – написал OSINT-аналитик о Херсонской области. По всему региону можно увидеть множество подобных оборонительных сооружений. Напомним, что 9 ноября российское командование объявило об отступлении с правобережья Херсонщины и города Херсон. Ранее Курсор писал, что рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину.