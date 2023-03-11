Россияне собирают деньги на трусы своим солдатам — СМИ

«Вторая армия мира» оказалась и босая, и голая, без оружия и человеческих принципов.

В Украине еще с начала полномасштабного вторжения армии российской федерации* прозвали солдат «армией бомжей», поскольку оккупанты тянули все, что криво лежало и было нажито украинцами в мирное время. Но теперь выражение «армия бомжей» обретает совершенно другое значение.

Российские волонтеры начали собирать деньги на ткань для пошива трусов российским военным. Подробнее об этом информирует Telegram-канал ASTRA.

Местный волонтер из Перми разместила объявление в социальных сетях, просив жителей помочь с пошивом трусов для военных. Вместе с объявлением она опубликовала фотографию нижнего белья для военных, сделанного из принесенной жителями ткани. Расцветка на любителя — голубой цветочек на бледно-голубой ткани: самое то для грозного российского оккупанта.

Также волонтер попросила жестяные банки для создания окопных свечей, а еще попросила помощи в пошиве наволочек и нижнего белья. В объявлении указано, что трусы отправляют как на фронт, так и в госпитали.

Ранее «Курсор» информировал, что россияне начали массово писать доносы друг на друга. Участились обвинения в «дискредитации» армии рф в связи с заявлениями, которые были высказаны в личных беседах.

Напоминаем, что россияне заставляют жителей оккупированных территорий Украины сдавать кровь для армии рф. По информации от местных жителей, работников бюджетных «учреждений» заставляют срочно сдавать кровь для нужд армии рф. Это очередное преступление российских войск, а еще — свидетельство огромных потерь и большого количества раненых в рядах оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!