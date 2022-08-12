Россияне утопили на Харьковщине редкую машину к комплексу «Искандер»: обнародовано фото

Боровский сельсовет на временно оккупированной части Харьковской области опубликовал фото, которое свидетельствует о том, что колонна россиян в составе одной специализированной машины и одного автомобиля с кунгом пыталась «вброд» переехать реку Старый Оскол, вблизи разрушенного моста. Но там же эта колонна и погрязла, рассказывает издание «Зеркало недели».

Если взглянуть на фото внимательнее, то, как отмечают эксперты, можно увидеть, что, кроме грузовика с кунгом, оккупанты утопили в Старом Осколе автомобиль, похожий на ремонтно-эвакуационную машину типа РЭМ-КС. Если предположение военного портала Defence Express действительно верно, то получается, что россияне утопили в Старом Осколе редкую машину к ракетному комплексу «Искандер».

Как ранее рассказывал Defense Express, в октябре 2021 года 1-я танковая армия Западного военного округа должна была получить первые машины типа РЭМ-КС. Как заявляли сами россияне, специализация РЭМ-КС — это техническое обслуживание, текущий ремонт в полевых условиях и последующая эвакуация специальных колесных шасси для комплексов разного рода назначения, в том числе для ракетных комплексов «Искандер».

В открытых источниках нет данных о том, что россияне использовали машины типа РЭМ-КС по прямому назначению. Поэтому, похоже, они придумали «нетрадиционное» применение для машин такого типа — перетаскивать грузовики с боеприпасами через брод, где разрушены мосты. Правда, как видим, иногда у россиян это выходит неудачно.

Напомним, СМИ писали, что Запорожскую АЭС заминировали террористы из «Вагнера».

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