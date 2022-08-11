СМИ: Запорожскую АЭС заминировали террористы из «Вагнера»

Руководитель ЧВК «Вагнер» назвал контракт с организацией «сделкой с дьяволом», намекая на крайнюю жестокость. СМИ сообщают, что «вагнеровцы» заминировали ЗАЭС, что окончательно подтвердило их статус террористической организации.

Российская террористическая организация «Вагнер», имеющая статус частной военной компании, является одним из самых жестоких и одиозных инструментов агрессии россии*.

Об этом сообщили в ava.md.

Как заявил основатель ЧВК Дмитрий Уткин, бывший спецназовец и ярый сторонник нацистской идеологии, контракт с «Вагнером» — это сделка с дьяволом. Уткин открыто называет компанию военной ОПГ и даже гордится этим.

СМИ много раз публиковали кадры, подтверждающие, как «вагнеровцы» добивают пленников кувалдами, обезглавливают и сжигают их заживо, однако эти факты так и не убедили мир в том, что «Вагнер» — террористическая организация, а россия — настоящий спонсор терроризма.

Финансирование группировки Вагнера полностью осуществляется правительством россии из госбюджета, что делает ее боевиков фактическими наемниками властей рф, которые на разных объектах выполняют задачи путинского режима.

Во время войны в Украине «вагнеровцы» активно участвуют в военной агрессии, постоянно увеличивая длинный список своих преступлений. Однако сейчас возникла крайне опасная ситуация, которая угрожает всему человечеству, поскольку речь идет о ядерном терроризме.