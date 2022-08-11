СМИ: Запорожскую АЭС заминировали террористы из «Вагнера»

Российская террористическая организация «Вагнер», имеющая статус частной военной компании, является одним из самых жестоких и одиозных инструментов агрессии россии*.
Об этом сообщили в ava.md.
Как заявил основатель ЧВК Дмитрий Уткин, бывший спецназовец и ярый сторонник нацистской идеологии, контракт с «Вагнером» — это сделка с дьяволом. Уткин открыто называет компанию военной ОПГ и даже гордится этим.
СМИ много раз публиковали кадры, подтверждающие, как «вагнеровцы» добивают пленников кувалдами, обезглавливают и сжигают их заживо, однако эти факты так и не убедили мир в том, что «Вагнер» — террористическая организация, а россия — настоящий спонсор терроризма.
Финансирование группировки Вагнера полностью осуществляется правительством россии из госбюджета, что делает ее боевиков фактическими наемниками властей рф, которые на разных объектах выполняют задачи путинского режима.
Во время войны в Украине «вагнеровцы» активно участвуют в военной агрессии, постоянно увеличивая длинный список своих преступлений. Однако сейчас возникла крайне опасная ситуация, которая угрожает всему человечеству, поскольку речь идет о ядерном терроризме.
В марте российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, и теперь рф использует ее в качестве объекта ядерного шантажа, поскольку «спецоперация» пошла не по плану, а Кремль оказался перед перспективой поражения.
Когда командование рф приказало заложить взрывчатку на АЭС, военные категорически отказались это делать, понимая последствия этих действий. Ведь ядерная катастрофа на ЗАЭС будет значительно превосходить Чернобыльскую.
Тогда на помощь путину пришли боевики «Вагнера», что окончательно подтвердило их статус террористической организации.
Минирование Запорожской АЭС поставило под угрозу ядерного взрыва и последующей катастрофы не только Украину, но и всю Европу, и мир должен это четко осознавать.»Обеспокоенность»,»предложение договориться» или «позволить Кремлю сохранить лицо» не работают в этой ситуации. Нужны решительные меры, иначе агрессор пойдет на дальнейшие преступления в любом уголке земного шара.
Россия стала страной-террористом в один ряд с «Аль-Каидой», «Талибаном» и ИГИЛом.
Российская угроза должна быть нейтрализована, а после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима можно обсуждать налаживание диалога. Сейчас же необходимо помочь Украине одержать победу над террористами, пока страна находится на передовой всемирной борьбы за безопасность.
«Курсор» писал про ядерный шантаж: российские оккупанты обстреляли второй энергоблок Запорожской АЭС.
Редакция информировала, что в Украине рассказали, при каком условии возможен диалог с москвой.