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80-летняя россиянка всю жизнь живет с иглой в голове — детали резонансного случая

14:23, Сегодня
Мировые новости
мозг человека изображение
Фото: canva.com
Россиянка даже не подозревала, что жила с иглой в голове 80 лет.

Врачи наткнулись на неожиданную находку в теле жительницы российского сахалина*. На протяжении всех 80 лет своей жизни россиянка жила с крупной швейной иглой в голове и не подозревала об этом.

Этой историей поделилось министерство охраны здоровья сахалинской области. В ведомстве сообщили, что рентгенологи обратили внимание на инородный объект во время медицинского обследования, когда пациентка проходила процедуру компьютерной томографии. Он находился в мозге женщины всю ее жизнь, однако был случайно обнаружен только в 2023 году.

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения опубликовала в Telegram-канале ведомства рентгеновские снимки, на которых видна игла в голове женщины.
Как оказалось, эту иглу поместили в организм намеренно. Так родители пытались избавиться от ребенка в сложное военное время.

В то время подобные случаи не были редкостью. Младенцам в родничок вставляли тонкую иглу, которая повреждала мозг - родничок заживал, а младенец погибал.

Однако в случае с жительницей сахалина этот план не сработал. Игла проникла в левую теменную долю, но повреждения не привели к ожидаемым результатам - девочка выжила. В течение жизни ее никогда не мучили головные боли.

После обнаружения иглы перед медиками встал вопрос о том, что делать с инородным предметом дальше. В результате было принято решение не проводить операцию по извлечению, поскольку это могло бы ухудшить состояние 80-летней женщины. В настоящее время ее здоровью и жизни ничто не угрожает, медики следят за ее состоянием.

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