В Китае запустили ядерный реактор, который может работать с мощностью пяти Солнц

Эксперимент EAST, который уже стоил Китаю более 700 миллиардов фунтов стерлингов, продлится до июня.

Китайские ученые смогли запустить термоядерный реактор, который установил новый рекорд. Так, он работал на протяжении 17 минут при температуре выше, чем у пяти Солнц.

Об этом сообщает издание Independent.

Реактор под названием EAST уже называют искусственным Солнцем. Он достиг температуры в 70 миллионов градусов по Цельсию. Эксперты создали его для того, чтобы в конечном итоге получить источник чистой энергии при имитации тех естественных процессов, которые происходят внутри звезд.

Как заявил научный сотрудник Института физики плазмы Китайской академии наук, такой эксперимент дает основу для того, чтобы запустить этот термоядерный реактор.

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