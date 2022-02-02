Знаменитый фотограф обвиняется в преследовании еврейской семьи пекарей

Бывшего фотографа признали виновным в отправке серии оскорбительных электронных писем семье Ринкофф, владеющей популярной пекарней в лондонском Ист-Энде.

Знаменитый фотограф, который когда-то фотографировал таких звезд, как Род Стюарт, Барри Манилоу и Дэвид Боуи, был признан виновным в преследовании известной семьи еврейского пекаря в Лондоне, Англия.

Об этом сообщает Israel National News.

Преследование включало отправку семье Ринкофф писем и имэйлов, содержащих «оскорбительные выражения».

Во время допроса в полиции 70-летний Леон Поль Лекаш, фотограф, ставший кинопродюсером, отверг обвинения, заявив полиции, что письма и имейлов были частью документального фильма, который он снимал о семье, который должен был называться «Бублики и цианид».

Rinkoff’s — известная семейная пекарня в лондонском Ист-Энде. Она был основана в 1911 году Германом Ринкоффом, еврейским иммигрантом из Украины.

Лекаш, утверждавший, что он осуществлял свое право на «свободу выражения мнений» в соответствии со статьей 10 Закона Великобритании о правах человека, был признан виновным по шести пунктам обвинения в домогательствах.

Судья сказал, что Лекаш организовал «кампанию мести» против Ринкоффов, отправляя им оскорбительные электронные письма.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 3/4 французских евреев подвергались антисемитским актам.

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