Ряду израильтян не разрешили въехать в Эстонию из рф: СМИ

Журналисты получили эту информацию от посла Эстонии в Израиле Веикко Калу. Он утверждает, что в понедельник, 26 сентября, границу пытались пересечь 55 израильтян, но удалось это сделать лишь 42.

Об этом сообщает Haaretz.

«В большинстве случаев во въезде отказывают тем, кто предоставляет запутанную информацию о причине своего визита. Если человек честен и предоставляет подтверждающие документы, то для въезда в Эстонию нет препятствий. За последнюю неделю было небольшое количество случаев, когда гражданам *россии и Израиля было отказано во въезде в Эстонию, поскольку у работников пограничного перехода были основания полагать, что реальная причина их въезда была не такой, как они заявляли», – рассказал посол.

Согласно информации МИД, в воскресенье, 25 сентября, 4 израильтянам отказали во въезде в Эстонию через пограничные переходы с рф. Одновременно с этим 186 израильтян смогли это сделать, среди которых 80 имеют российское гражданство. Министерство активно сотрудничает с правительством Эстонии, чтобы помогать израильтянам, которым было отказано во въезде.

Известно, что 19 сентября для граждан российской федерации закрыли границы ряд стран, среди которых Эстония, Латвия, Литва и Польша. Однако, это правило не работает для граждан Израиля, пересекающих границу с израильским паспортом. Это обусловлено тем, что Эстония является членом ЕС, в страны которого можно въехать без визы, если человек имеет паспорт Израиля.

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Также «Курсор» сообщал, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!