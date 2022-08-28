Ford Escort принцессы Дианы ушел с молотка: названа цена лота

Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла покойная принцесса Диана, был продан за 724,5 тыс. фунтов стерлингов (примерно 851 тыс. долларов США) на аукционе, состоявшемся на британской гоночной трассе Сильверстоун.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мероприятие провели в канун 25-летия со дня смерти Дианы. Последний Ford Escort принцессы Уэльской с пробегом 24 961 миль принадлежал ей с 1985 по 1988 год.

RS Turbo Series 1 обычно производился в белом цвете, но полицейский королевской семьи попросил, чтобы авто Дианы было окрашено в черный цвет «из соображений осторожности».

Принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет. Она была пассажиркой лимузина, разбившегося в тоннеле в Париже в 1997 году.

Как сообщал Курсор, 5 июля принц Уильям на теннисном турнире Wimbledon едва не сказал матерное слово, когда его любимый спортсмен допустил ошибку во время игры, но в последний момент трансляция оборвалась. Этот момент попал на видео.

На кадрах видно, как герцог Кембриджский нервно поправляет свой галстук и в момент, когда его любимый спортсмен делает ошибку в игре начинает произносить «No, no, no, f*ck», но на последнем слова трансляция оборвалась. Однако поклонники догадались, что именно хотел сказать принц Уильям, ведь он успел произнести первую букву матерного слова.

Также Курсор писал о том, что королева Великобритании Елизавета II по рекомендации врачей решила полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Подчеркивается, что рекомендации врачей не связаны с какими-либо проблемами со здоровьем у королевы Великобритании, а сделаны в целях предосторожности.