С мощной ракетной бомбой: раскрыты детали нового пакета военной помощи США для Украины

Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму более 2,175 миллиарда долларов включает новую ракету, которая удвоит дальность поражения Украины, по словам официального представителя США.

Бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB) будет предоставлена ​​Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), сообщил на брифинге бригадный генерал Патрик Райдер.

Дальность действия GLSDB составляет 151 км, что вдвое больше, чем у нынешнего самого дальнобойного оружия Украины, управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), ракеты которой могут преодолевать расстояние 77 км.

Большая дальность позволит украинским военным наносить удары глубоко в тылу, атакуя российские силы с большего расстояния или потенциально глубже проникая на территорию, удерживаемую россией.

GLSDB сделает доступными все российские линии снабжения на востоке страны, а также часть оккупированного россией Крыма.

Это заставит россию перемещать свои припасы дальше от линии фронта, что может сделать ее солдат более уязвимыми, и усложнить планы любого нового наступления.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за новый пакет военной помощи США, который включает в себя новую ракету, которая впервые в войне с россией удвоит дальность удара Украины.

Чем дальнобойнее будет вооружение Украины и чем мобильнее ее войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия россии, написал Зеленский в Twitter.

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