В Украине рассказали, как новые танки помогут ВСУ в контрнаступлении

Министр обороны Украины заявил в пятницу, что новые танки, поставленные странами НАТО, послужат «железным кулаком» в контрнаступлении Киева с целью прорыва российских оборонительных рубежей.

Чиновник Алексей Резников заявил на брифинге со своим польским коллегой, что западные поставки 155-мм артиллерийских орудий жизненно важны для Украины, чтобы выдержать атаки россии* на юге и востоке.

«Новая танковая коалиция с основными танками стран НАТО — это нам нужно для контрнаступления, мы будем использовать это как железный кулак для прорыва их оборонительных рубежей», — сказал он.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу в Киеве на переговорах с Резниковым заявил, что Варшава помогает обучать украинских солдат обращению с западными танками и что на завершение обучения уходят «недели, а не дни или месяцы».

В прошлом месяце Киев заручился обещаниями Запада поставлять основные боевые танки для отражения российского вторжения, а москва прилагает огромные усилия для продвижения на восток.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правительство рассчитывает получить от 120 до 140 западных танков от коалиции из 12 стран в рамках первой волны поставок, включая немецкие танки Leopard 2, британские Challenger 2 и американские танки M1 Abrams.

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