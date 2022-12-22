С возгласами «Слава Украине»: в сети показали видео бурной реакции Конгресса на появление Зеленского

Зеленский получил бурные аплодисменты от членов Конгресса и подарил законодателям украинский флаг с автографами передовых войск в Бахмуте.

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Вашингтон, чтобы поблагодарить лидеров США и «простых американцев» за их поддержку в отражении российского вторжения. Он пообещал, что не будет «никаких компромиссов» в попытках положить конец войне.

Выступая со страстным обращением к Конгрессу, направленным на постоянную поддержку обороны своей страны, Зеленский назвал десятки миллиардов долларов в виде военной и экономической помощи США за последний год жизненно важными для усилий Украины по отпору россии и призвал к еще большей подлержке в будущем.

«Ваши деньги — это не благотворительность, — обратился он к тем, кто был в зале, и тем, кто смотрел дома. — Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы подошли самым ответственным образом».

Отметим, что когда Зеленский вошел в зал, его наградили стоячими овациями. Кто-то кричал «Слава Украине», на что Зеленский ответил: «Героям слава!» Было видно, что он едва сдерживает слезы.

A long, long, long standing ovation for Volodymyr Zelenskyy as he enters Congress. Someone shouts "Slava Ukraini"… pic.twitter.com/GjKKdqIo82 — Tim White (@TWMCLtd) December 22, 2022

The moment when “Slava Ukraini” is being chanted in Congress and Zelensky responds with “Geroyam Slava” holding back tears. pic.twitter.com/vqra4scACi — Rita (@Riten023) December 22, 2022

Такими же аплодисментами Зеленского поприветствовали, когда он только вошел в зал:

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy receives a standing ovation, cheers, and greetings from both Republican and Democrat members of Congress. A Ukrainian flag is visible in the crowd. pic.twitter.com/V7ZGJWfL8c — NowThis (@nowthisnews) December 22, 2022

Wow. President Zelenskyy gets a standing ovation from Congress before he’s even begun his address pic.twitter.com/M1hW7aVtcl — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) December 22, 2022

Речь перед Конгрессом прозвучала после того, как президент США Джо Байден поприветствовал Зеленского в Овальном кабинете, заявив, что США и Украина сохранят свою «совместную оборону», поскольку россия ведет «жестокое нападение на право Украины на существование как нации».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.