С возгласами «Слава Украине»: в сети показали видео бурной реакции Конгресса на появление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Вашингтон, чтобы поблагодарить лидеров США и «простых американцев» за их поддержку в отражении российского вторжения. Он пообещал, что не будет «никаких компромиссов» в попытках положить конец войне.
Выступая со страстным обращением к Конгрессу, направленным на постоянную поддержку обороны своей страны, Зеленский назвал десятки миллиардов долларов в виде военной и экономической помощи США за последний год жизненно важными для усилий Украины по отпору россии и призвал к еще большей подлержке в будущем.
«Ваши деньги — это не благотворительность, — обратился он к тем, кто был в зале, и тем, кто смотрел дома. — Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы подошли самым ответственным образом».
Отметим, что когда Зеленский вошел в зал, его наградили стоячими овациями. Кто-то кричал «Слава Украине», на что Зеленский ответил: «Героям слава!» Было видно, что он едва сдерживает слезы.
Такими же аплодисментами Зеленского поприветствовали, когда он только вошел в зал:
Речь перед Конгрессом прозвучала после того, как президент США Джо Байден поприветствовал Зеленского в Овальном кабинете, заявив, что США и Украина сохранят свою «совместную оборону», поскольку россия ведет «жестокое нападение на право Украины на существование как нации».
Читайте также: Байден заявил, что путин проиграет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.