Саммит G20: стало известно, встретятся ли Байден и путин

В Белом доме заявляют, что президент США намерен сосредоточиться на контактах с союзниками и партнерами.

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с президентом рф владимиром путиным* на полях саммита G20, который состоится в Индонезии в ноябре.

Об этом сообщает CNN.

Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, у Байдена нет желания проводить время один на один с путиным.

«Президент сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с владимиром путиным, и именно такова позиция на сегодня», — отметил он.

В то же время, по словам Кирби, американский президент сосредоточится на контактах с союзниками и партнерами.

Как сообщал Курсор, российская федерация уже неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Предполагается, что глава кремля попытается давить на страны G20 именно с помощью этого соглашения.

Европейские дипломаты отмечают, что владимир путин намерен лично приехать на саммит G20, запланированный на 15 ноября на Бали. Если он приедет, то это будет первый саммит, с начала полномасштабного вторжения в Украину, на котором он будет присутствовать вместе с западными лидерами.

Курсор писал ранее, что вполне возможно, что вместо путина на саммит G20 отправят премьер-министра страны Михаила Мишустина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!