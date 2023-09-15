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Нападение акулы на туристку на Синае: история получила неожиданное продолжение

16:54, Сегодня
Мировые новости
большая белая акула фото
Фото: Unsplash
Рыбацкие лодки вышли в море и ищут акулу, чтобы ее поймать.

Пляжи курортного города Дахав, популярного и любимого места израильских отдыхающих, внезапно закрылись сегодня для купания — накануне Нового года и пика сезона на Синайском полуострове.

Власти Египта по приказу министра охраны окружающей среды распорядились закрыть все пляжи в районе лагуны из опасения, что акула, атаковавшая недавно женщину, снова совершит нападение. Рыбацкие лодки вышли в море и ищут акулу, чтобы поймать ее. 

А все потому, что акулу снова заметили сегодня у пляжа.

Напомним, 34-летняя египтянка подверглась нападению акулы в среду на пляже в популярном курортном городе Дахаб. Женщина купалась недалеко от берега и ее атаковала акула, серьезно повредившая отдыхающей руку.

Женщину срочно доставили в международную больницу Шарм-эль-Шейха, где врачам пришлось ампутировать ей руку. Дайвер, который был на пляже со своей семьей и видел нападение акулы, сказал, что это было страшно и ужасно. 

Курсор писал, что в Египте акула напала на туристку – появилось видео. 

Еще мы сообщали, что сотни редких акул в полнолуние собираются в одной точке океана – ученые рассказали, с чем это связано.

Кроме того, акулы в Тихом океане атаковали катамаран экспедиции с россиянами.

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