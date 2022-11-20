Самый возрастной: Джо Байдену исполнилось 80 лет

В начале следующего года 46-й президент США намерен официально объявить о планах баллотироваться на второй срок.

Сегодня, 20 ноября, президент США Джозеф Байден отмечает свое 80-летие. Таким образом, он остается самым возрастным главой Белого дома в истории Штатов.

Уже через два месяца, 20 января 2023 года, исполнится ровно два года со дня инаугурации Джо Байдена — формальная середина его четырехлетнего срока. Именно в начале следующего года 46-й президент США намерен официально объявить о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы 2024 года.

Ранее Байден неоднократно давал понять, что планирует добиваться переизбрания, однако окончательное решение еще не принял.

«Решение мы примем в кругу семьи. Думаю, все хотят, чтобы я баллотировался. Не считаю, что нужно срочно решать этот вопрос», — сказал президент США 9 ноября.

Тем временем и в американской прессе, и среди избирателей тему возраста Джо Байдена обсуждают с тех пор, как в 2019 году он впервые включился в президентскую гонку как кандидат от Демократической партии. Предыдущий рекордсмен — 40-й президент США Рональд Рейган — покинул Белый дом в возрасте 77 лет, и уже тогда было широко распространено мнение, что он раздвигает возрастные границы для главы исполнительной ветви власти.

По данным WP, Байден внимателен к этой проблеме в общественном восприятии — хотя порой раздражается из-за нее. Источники отмечают, что Байден признает право людей задавать вопросы о его возрасте, однако также стремится снизить градус опасений, указывая на послужной список побед в сфере законодательных инициатив, а также предлагая избирателям «посмотреть на него».

Байден прилагает немало усилий, чтобы держать себя в форме, ежедневно занимаясь спортом и поддерживая здоровый вес. После продолжительных поездок за границу его график обычно заметно более щадящий, и большую часть выходных он проводит в доме своей семьи в Делавэре — хотя помощники говорят, что это не связано с возрастом, поскольку другие лидеры США также зачастую предпочитали более легкий график после зарубежных поездок.

«Если не считать незначительных физических изменений, у Байдена нет практически никаких признаков возрастного упадка. В 2021 году Кевин О’Коннор, личный врач Байдена, констатировал, что уже после избрания походка президента стала «более жесткой и менее плавной», выделив среди примеров его проблем со здоровьем после избрания случай артрита позвоночника и затяжные последствия перелома стопы», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в октябре Байден назвал главный приоритет в своей политике.

Также Курсор информировал о том, что Байден похвалил Египет за его позицию по Украине и Газе.