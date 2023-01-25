Самый заразный штамм: что известно о новом Covid-19 и кому он угрожает

Новый штамм Covid-19 распространяется по миру с молниеносной скоростью. Вирус обнаружили уже в 29 странах. Omicron XBB.1.5 стал доминантным в США всего за несколько недель и может привести к пандемии.

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 является наиболее заразным в мире, заявляют представители Всемирной организации здравоохранения. Только за декабрь в США количество случаев заболевания, вызванных этим вирусом, выросло с 4% до 41%. По прогнозам американских медиков, пик заболевания следует ожидать в конце зимы 2023-го года.

Ученые ВОЗ также озабочены скорым распространением вируса. Они ожидает новых волн заражения по всему миру, но, говорят, это не обязательно приведет к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры продолжают работать.

Штамм Омикрон характеризуется высокой заразностью и средней тяжестью протекания. Однако Сovid-19 способен к мутациям. И вероятность мутаций тем выше, чем больше людей заражено. Многомиллионный Китай предоставляет широкие возможности для мутационных процессов. Там коронавирус бушует с полной силой. Заявляют, что в декабре была инфицирована пятая часть населения.

Хотя, по предположениям некоторых экспертов, эти данные могут быть завышены китайскими властями, поскольку они боятся протестных настроений народа, поэтому ввели карантинные меры.

Из-за волны заражений Covid-19 в Китае многие страны ввели обязательное тестирование для тех, кто приезжает из КНР. В их числе Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. В Германии призывают к обязательному общеевропейскому экспресс-тестированию всех въезжающих в ЕС из Китая.

Наряду с этим распространение коронавируса в Европе сейчас на низком уровне. Это объясняют тем, что в прошлые сезоны европейцы переболели другим штаммом Omicron. А также тем, что 83% европейцев — вакцинированы от Covid-19.

Представители ВОЗ заявляют, что пока нет данных, насколько хорошо вакцины нейтрализуют новый штамм. Сейчас ведутся работы по определению эффективности.

Вместе с этим ученые отмечают, что вариант XBB.1.5 имеет мутации, которые могут позволить вирусу не реагировать на бустерные дозы вакцин Covid и вызвать больше прорывных инфекций. При этом врачи утверждают, что превентивные меры могут сдержать распространение нового штамма. Поэтому следует соблюдать все предыдущие рекомендации врачей.

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Также в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.