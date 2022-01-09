Саудовская принцесса вышла на свободу после трех лет заключения

Принцессу арестовали и задержали без предъявления обвинений в марте 2019 года.

Власти Саудовской Аравии освободили принцессу, задержанную в королевстве при загадочных обстоятельствах почти на три года, сообщают ее сторонники.

Об этом пишет Times Of Israel.

Принцесса, Басма бинт Сауд, дочь второго короля Саудовской Аравии, исчезла в марте 2019 года и попала в печально известную саудовскую тюрьму без предъявления обвинений, написала она тогда в социальных сетях.

Причина ее ареста вместе с дочерью не ясна, поскольку она никогда не пользовалась значительным влиянием.

Принцесса Басма — дочь бывшего саудовского правителя Сауда бен Абдель Азиза аль-Сауда, который правил страной до 1964 года, когда он был свергнут в результате государственного переворота. Она боролась за социальные реформы и гендерное равенство. Басма бинт Сауд внезапно исчезла, когда вылетала в Швейцарию на лечение, и только потом выяснилось, что ее арестовали.

Власти обвинили принцессу и ее дочь в попытке незаконно покинуть страну, что является уголовным преступлением в Саудовской Аравии. Дочери также были предъявлены обвинения в киберпреступлениях.

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